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Общество

Виталий Сухинский назначен временно исполняющим полномочия главы Пскова

Временно исполняющим полномочия главы Пскова назначен Виталий Сухинский. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Виталий Сухинский. Фото: ПАИ

Назначение вступило в силу с 26 сентября 2026 года. Сухинский будет исполнять полномочия до дня избрания главы города в установленном порядке и вступления его в должность.

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий главы Пскова Бориса Елкина. Виталий Сухинский ранее занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам капитального строительства.

Борис Елкин занимал должность главы Пскова с 8 ноября 2022 года. До этого он возглавлял администрацию города с ноября 2021 года. На сентябрьских выборах 2026 года Елкин баллотировался в Законодательное Собрание Псковской области по одномандатному округу от «Единой России» и одержал победу, что требовало сложения полномочий главы города.

24 сентября комитет Псковской городской Думы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Константина Болотина рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова и рекомендовал включить его в повестку очередной сессии. На следующий день, 25 сентября, гордума приняла отставку Бориса Елкина.

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