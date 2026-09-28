Служебную проверку организуют в роддоме в Великих Луках из-за гибели новорождённого

12:21, 28 сентября 2026, ПАИ

Служебную проверку организуют по факту смерти младенца в родильном доме в Великих Луках, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

«По факту смерти младенца в родильном доме Великих Лук министерством здравоохранения Псковской области будет проведена служебная проверка», – отметили в министерстве.

Проверку организуют в связи с обращением, распространяемым в социальных сетях. В комментариях к публикации в министерстве подчеркнули, что каждый летальный исход разбирает специальная комиссия.