Служебную проверку организуют в роддоме в Великих Луках из-за гибели новорождённого
Служебную проверку организуют по факту смерти младенца в родильном доме в Великих Луках, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.
«По факту смерти младенца в родильном доме Великих Лук министерством здравоохранения Псковской области будет проведена служебная проверка», – отметили в министерстве.
Проверку организуют в связи с обращением, распространяемым в социальных сетях. В комментариях к публикации в министерстве подчеркнули, что каждый летальный исход разбирает специальная комиссия.
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