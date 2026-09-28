Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства

11:15, 28 сентября 2026, ПАИ

Роспотребнадзор во Всемирный день борьбы против бешенства напомнил о мерах профилактики этого особо опасного инфекционного заболевания вирусной природы. Информация опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты напомнили, что вирус содержится в слюне зараженного животного. Основным путём передачи человеку является укус. Заражение возможно также при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки. В ведомстве отметили, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.

Для снижения риска заражения специалисты рекомендовали не приближаться к диким и бездомным животным, не кормить их с рук и не пытаться гладить, даже если они выглядят здоровыми. Детям также следует объяснить, что контактировать с незнакомыми животными нельзя.

Осторожность необходима и при встрече с ежами, белками и летучими мышами. При изменении поведения домашнего животного, в том числе при агрессии, водобоязни, отказе от еды или стремлении спрятаться, его следует изолировать и вызвать ветеринарного врача.

Охотникам, егерям, ветеринарным врачам и сотрудникам приютов для животных Роспотребнадзор рекомендовал заранее пройти профилактическую вакцинацию.