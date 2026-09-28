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Общество

Семьи-волонтёры из Пскова посетили приют для животных «Лесопилка»

Практический выезд стал очередным этапом проекта, поддержанного министерством молодёжной политики Псковской области. Семьи-волонтёры оказали посильную хозяйственную помощь сотрудникам учреждения, а также прогулялись с собаками, подарив внимание и заботу четвероногим обитателям приюта. Об этом ПАИ сообщили в профильном министерстве.

  • Участники проекта «Семейные истории добрых дел» посетили приют для животных «Лесопилка» в Пскове
    Фото: Организаторы проекта
  • Участники проекта «Семейные истории добрых дел» посетили приют для животных «Лесопилка» в Пскове
    Фото: Организаторы проекта
  • Участники проекта «Семейные истории добрых дел» посетили приют для животных «Лесопилка» в Пскове
    Фото: Организаторы проекта
  • Участники проекта «Семейные истории добрых дел» посетили приют для животных «Лесопилка» в Пскове
    Фото: Организаторы проекта
  • Участники проекта «Семейные истории добрых дел» посетили приют для животных «Лесопилка» в Пскове
    Фото: Организаторы проекта

«Развитие семейного волонтёрства – это фундамент для формирования крепкого и сознательного общества. Когда семья участвует в добрых делах вместе, это не только укрепляет внутрисемейные связи и доверие, но и передаёт детям важнейшие жизненные ценности через личный пример, а не через нравоучения», – отметили организаторы.

Участница проекта Светлана Фальковская пришла в приют вместе с дочкой. По её словам, она не в первый раз посещает учреждение всей семьёй. «Мы активно участвуем в жизни города Пскова. Мы часто собираем корма для животных, посещаем приюты. Приучать к волонтёрству ребёнка не страшно. Я стараюсь привлекать ребёнка ко всем мероприятиям, в которых участвую сама. Так как считаю, что от нас зависит будущее и будущее поколение наших детей, которое мы воспитаем», – поделилась Светлана Фальковская.

Проект «Семейные истории добрых дел» стал победителем конкурсного отбора социальных проектов молодых семей. В его рамках запланированы не только практические выезды (в зооприют и на базу сортировки вторсырья), но и мастер-классы по социальному волонтёрству и плетению маскировочных сетей. Особое место занимает создание медиаконтента: уже снято три ролика с историями семей-волонтёров, которые в ближайшее время будут опубликованы в социальных сетях проекта.

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