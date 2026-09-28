В Порховском районе стартовал отопительный сезон

12:05, 28 сентября 2026, ПАИ

Отопительный сезон начался в Порховском районе. Об этом сообщил глава округа Юрий Семёнов в своём официальном канале на платформе MAX.

Подключение к теплу будет поэтапным. В первую очередь к отоплению подключат социальные учреждения, затем – жилые дома. «Подача тепла – это сложный технологический процесс, поэтому прошу набраться терпения и отнестись с пониманием», – обратился Юрий Семёнов к жителям.

В Плюсском районе решили начать отопительный сезон поэтапно, исходя из погодных условий. 27 сентября муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» должно было начать подавать тепло в социальные учреждения округа, а с 1 октября – всем потребителям. В Дедовичском, Дновском, Бежаницком и Новосокольническом районах начало отопительного периода запланировано на 28 сентября. В Пскове и Псковском районе – 29 сентября. В Усвятском районе отопительный сезон начнётся 1 октября.

В Палкинском округе решение начать отопительный сезон приняли из-за обращений жителей и руководителей социальной сферы по поводу холода и сырости в квартирах и помещениях организаций. Из-за повышенной влажности великолучане просят включить отопление в домах.

Ранее сообщалось, что полную готовность к предстоящему отопительному периоду подтвердили 11 муниципалитетов в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников попросил глав ещё раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории и напомнил, что проверки Ростехнадзора показали необходимость усилить внимание к деталям.