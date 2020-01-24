Новый участник присоединился к региональной программе «Подарок новорожденному»

19:30, 24 января 2020, ПАИ

Список партнеров региональной программы «Подарок новорожденному» пополнился еще одним участником. Им стал магазин «Скобаренок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Магазин располагается в областном центре, на втором этаже торгового комплекса «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, дом 19) в отделе «Камелия». В нем родители смогут выбрать товары для новорожденных из большого ассортимента: детский трикотаж, пеленки, одеяла, пледы, конверты на выписку, комбинезоны и многое другое.

Всю информацию о магазине можно узнать в официальной группе магазина в социальных сетях, а также по телефонам 8 (921) 119-35-13 и 8 (921) 217-21-95.

Напомним, региональная программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, действует с июня 2019 года. Обладателями памятных медалей «Рожденному на земле Псковской», а также подарочного сертификата номиналом в 5 тыс рублей от Фонда развития Псковской области за это время стали порядка 5 тыс юных псковичей.

Участниками программы являются также четыре магазина: «Планета детства» (Псков), «Cool Kids» (Псков), «Карапузик» (Великие Луки), «Гном» (Великие Луки).