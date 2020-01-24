0
21:46
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
19:50
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
18:05
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
17:16
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
16:15
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
15:37
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
14:30
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков
Еще новости
Общество

Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 24 января, проконтролировал ход работ по строительству студенческого кампуса Псковского государственного университета. Во время осмотра объекта на строительной площадке вице-губернатора сопровождали представители подрядной организации — строительного управления ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе визита обсуждался график выполнения работ, составленный специалистами на основе изучения объекта и выявления дефектов, допущенных предыдущим подрядчиком. Также отмечалось, что ведется работа по заключению договоров с субподрядными организациями. После решения всех юридических вопросов сотрудники строительных компаний приступят к работам внутри  и снаружи здания.

фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе обсуждения актуальных вопросов строительства объекта представители подрядной организации заверили Василия Осипова, что все работы будут осуществляться согласно установленному графику, дополнительная помощь не требуется. Руководители субподрядных компаний намерены еженедельно проводить совещания для координации и планирования работы, согласования ее различных этапов.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Заказчик работ — ПсковГУ, ранее в одностороннем порядке расторг договор с организацией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и объемов выполнения работ. Законность данного решения подтвердил Арбитражный суд Псковской области. Новый генподрядчик — строительное управление ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, был определен после проведения необходимых конкурсных процедур.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
24 января 2020
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
24 января 2020
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
24 января 2020
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
24 января 2020
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
24 января 2020
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
24 января 2020
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков
24 января 2020
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков 1
Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards
24 января 2020
Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards

Идет загрузка...