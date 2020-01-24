Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику

19:50, 24 января 2020, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 24 января, проконтролировал ход работ по строительству студенческого кампуса Псковского государственного университета. Во время осмотра объекта на строительной площадке вице-губернатора сопровождали представители подрядной организации — строительного управления ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе визита обсуждался график выполнения работ, составленный специалистами на основе изучения объекта и выявления дефектов, допущенных предыдущим подрядчиком. Также отмечалось, что ведется работа по заключению договоров с субподрядными организациями. После решения всех юридических вопросов сотрудники строительных компаний приступят к работам внутри и снаружи здания.

фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе обсуждения актуальных вопросов строительства объекта представители подрядной организации заверили Василия Осипова, что все работы будут осуществляться согласно установленному графику, дополнительная помощь не требуется. Руководители субподрядных компаний намерены еженедельно проводить совещания для координации и планирования работы, согласования ее различных этапов.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Заказчик работ — ПсковГУ, ранее в одностороннем порядке расторг договор с организацией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и объемов выполнения работ. Законность данного решения подтвердил Арбитражный суд Псковской области. Новый генподрядчик — строительное управление ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, был определен после проведения необходимых конкурсных процедур.