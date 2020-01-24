Более 370 спортсменов примут участие в Чемпионате и Первенстве Псковской области по тхэквондо

20:15, 24 января 2020, ПАИ

В спортивном комплексе «Олимп» Пскова 25- 26 января состоятся Чемпионат и Первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ. В них примут участие порядка 370 спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным региональной федерации тхэквондо ИТФ, участники приедут из Пскова, Острова, Печор, Пыталово и Псковского района. Спортсмены будут бороться за медали в возрастных категориях 9–10, 11–13, 14–17, 18–39 лет.

Соревнования пройдут по принципу двоеборья. Сначала спортсмены выступят перед судьями с формальным комплексом (определенные последовательности движений защиты и нападения, которые включают в себя основные базовые стойки, блоки, удары руками и ногами), затем сразятся в спаррингах.

«По итогам соревнований будет сформирована сборная Псковской области, которая представит регион на Первенстве и Чемпионате России, которые состоятся в конце февраля в Сочи, а также на всероссийских соревнованиях на кубок губернатора Псковской области в декабре текущего года», — рассказал президент региональной федерации Владимир Кочетов.

Напомним, активные темпы развития тхэквондо в Псковской области отметил губернатор Михаил Ведерников во время подписания соглашения с клубом «ЦСКА» по развитию регби в регионе.