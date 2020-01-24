В Порхове проводят ограничительные мероприятия по ликвидации очага бешенства

21:05, 24 января 2020, ПАИ

В Порхове, в соответствии с подписанным Указом губернатора Псковской области, проводятся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации эпизоотического очага заболевания бешенством, который находился на территории зооприюта «Добрый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Противоэпизоотические меры принимаются на неблагополучной территории (улица Пушкина от дома № 28 до перекрестка с улицей Коминтерна) и угрожающей зоне, которая охватывает прилегающие городские улицы.

На данных территориях запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, выводки и натаскивание собак. Также под запретом — отлов диких животных, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Карантин вводится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.