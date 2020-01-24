Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом

21:46, 24 января 2020, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в пятницу, 24 января, провела встречу с представителями Московского Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, которые находятся с рабочей поездкой в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в мероприятии также приняли участие председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и руководители медучреждений области.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе встречи обсуждались перспективные направления взаимодействия, а также актуальные вопросы развития сферы здравоохранения Псковской области. В частности, говорилось об оказании Минздравом РФ содействия региону в лечении пациентов, больных туберкулезом. Достигнута договоренность о том, что более 40 пациентов Псковского противотуберкулезного диспансера в 2020 году пройдут курс лечения в Московском Национальном исследовательском медицинском центре.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вице-губернатор поблагодарила специалистов медицинского учреждения за инициативу и предложенную помощь в лечении наиболее тяжелых больных. Главный научный сотрудник учреждения Ольга Лобачева обратила внимание, что средства на проведение лечения будут выделены Министерством здравоохранения РФ.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в ходе разговора члены комиссии доложили вице-губернатору о результатах инспекционных поездок в инфекционные учреждения здравоохранения Псковской области. Представители медицинского центра отметили, что регион находится в списке субъектов РФ, где наблюдается положительная ситуация в плане профилактики, постановки на учет и лечения инфекционных заболеваний. Также члены комиссии положительно оценили качество предоставляемых медицинских услуг, уровень профессиональных навыков медицинских специалистов и методик, по которым они работают. Особо делегация из Москвы оценила деятельность регионального Центра профилактики и борьбы со СПИДом, который в 2019 году занял первое место в стране среди аналогичных организаций других субъектов.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Члены комиссии также обратили внимание на необходимость капитального ремонта и модернизации Псковской инфекционной больницы и противотуберкулезного диспансера. Вера Емельянова подчеркнула, что данный вопрос находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По итогам визита в Псковскую инфекционную больницу глава региона поручил провести в учреждении ряд неотложных ремонтных работ. В их числе — замена оконных блоков и инженерных коммуникаций. Также в рамках указаний региональный Комитет также разрабатывает комплекс мероприятий по совершенствованию работы инфекционной и противотуберколезной служб. В настоящее время региональные власти прорабатывают с федеральным центром и вопрос возведения современного инфекционного корпуса.