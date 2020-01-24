На Октябрьской железной дороге сменился начальник

21:59, 24 января 2020, ПАИ

Сегодня, 24 января, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил руководящему составу Октябрьской железной дороги нового начальника магистрали Виктора Голомолзина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, Владимир Голоскоков, с января 2016 года возглавлявший Октябрьскую железную дорогу, переходит на работу в центральный аппарат ОАО «РЖД».

Виктор Голомолзин родился 2 февраля 1971 года. В 1995 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Трудовую деятельность начал в 1989 году помощником машиниста электровоза локомотивного депо Алтайская Западно-Сибирской железной дороги. В дальнейшем прошел трудовой путь от дежурного по станции до начальника Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. В 2012 году назначен заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам. В феврале 2012 года назначен первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги. С января 2016 года и до настоящего назначения был начальником Калининградской железной дороги.