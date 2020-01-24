Праздник «Сытый студент» собрал молодежь в Пскове на «кулинарную битву»

22:45, 24 января 2020, ПАИ

Традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове в преддверии Дня студенчества в пятницу, 24 января, в кафе «Вкус и цвет». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, уже шестой год Псковский городской молодежный центр проводит мероприятие, на котором студенты могут показать свои кулинарные способности, проявить командный дух и пообщаться с руководством города.

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

Помимо студенческих команд, кулинарное мастерство продемонстрировали депутаты Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, Сергей Мусиенко, Сергей Колосов. Глава Пскова Елена Полонская приняла участие в мероприятии в качестве почетного гостя и председателя жюри соревнований. В составе жюри были заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Алена Трунова, начальник отдела по делам молодежи администрации города Пскова Владимир Журавлев, а также шеф-повар кафе «Вкус и цвет» Анна Выженова.

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

В своем приветственном слове Елена Полонская поздравила студентов с наступающим праздником: «Искренне желаю вам больших профессиональных успехов! Не бойтесь ставить перед собой самые высокие цели - если вы будете много трудиться, я уверена, вы всего добьетесь». Она подчеркнула, что очень важно сейчас налаживать добрые конструктивные отношения с молодым поколением, слышать их и участвовать в их жизни. Глава города поблагодарила организаторов мероприятия и пожелала участникам конкурса успешного состязания.

Темой кулинарных работ в этом году было выбрано «Традиционное блюдо современного псковича». За место победителей боролись 8 команд - по 4 человека в каждой - студенты средних и высших учебных заведений города.

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

30 минут студенческие команды из единого для всех команд набора продуктов готовили свои блюда, чтобы затем представить на суд членов жюри.

Елена Полонская понаблюдала за ходом работ по приготовлению кулинарных шедевров, рассказывая о своих студенческих годах. «Студенчество - самая замечательная пора! Мы тогда действительно ловили кайф от жизни - много мечтали, строили планы на будущее, дружили, любили», - вспоминала Елена Полонская. Кроме того, она сама приняла участие в приготовлении блюд в составе команды Псковской гордумы.

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

За время конкурса команды приготовили более 25 блюд. Судьи под руководством шеф-повара кафе «Вкус и цвет» оценивали вкусовые качества, эстетику оформления, подачу кулинарной композиции и идею концепции студенческих кулинарных изысков.

По итогам конкурса, жюри присудили 3 место команде «DreamTeam» (Псковский Государственный университет), 2 место завоевала команда «Туристы» (Псковский филиал Международной Академии туризма). Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда «Скобари» (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса).

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

Специальный приз главы города «Самое оригинальное студенческое блюдо современного Псковича» по инициативе Елены Полонской был вручен команде «Квас» (Псковский политехнический колледж).