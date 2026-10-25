Борис Елкин поздравил таможенников Псковской области с профессиональным праздником

10:14, 25 октября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин от имени депутатов поздравил работников и ветеранов таможенной службы региона с профессиональным праздником, который отмечается в России 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном Заксобрании.

«Этот год для Псковской таможни стал знаковым: служба региона отметила 35-летний юбилей. За это время был пройден путь формирования одного из самых ответственных рубежей страны. Накопленный опыт позволяет псковским таможенникам эффективно решать задачи, продиктованные временем», - отметил Борис Елкин.

По словам спикера, Псковская область традиционно выполняет функцию стратегического рубежа на северо-западном направлении, но в современных геополитических условиях псковский участок границы стал зоной применения новых гибридных угроз. В этих обстоятельствах деятельность таможенных органов сосредоточена в первую очередь на обеспечении национальной безопасности.

Борис Елкин поблагодарил таможенников за выдержку, профессионализм и верность долгу. Он пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества.