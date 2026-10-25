Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником и 35-летием ФТС

11:31, 25 октября 2026, ПАИ

День таможенника Российской Федерации и 35-летие Федеральной таможенной службы отмечается сегодня, 25 октября. С профессиональным праздником сотрудников поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Он отметил, что Псковская область граничит сразу с тремя государствами, поэтому для региона работа таможни имеет особое, стратегическое значение.

«За три квартала этого года псковские таможенники оформили более 132 тысяч грузовых транспортных средств, более 41 тысячи легковых автомобилей, три тысячи автобусов, а на железнодорожных пунктах – 69 тысяч вагонов, перемещаемых через границу», – сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что сотрудники ведомства ежедневно несут ответственную службу и надёжно защищают экономические интересы страны. Кроме того, активно внедряя информационные технологии, они повышают качество государственных услуг, ускоряют и упрощают таможенные процедуры.

Михаил Ведерников пожелал личному составу и ветеранам Псковской таможни крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе и всего самого доброго.