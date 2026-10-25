Депутаты Заксобрания Псковской области поздравили автомобилистов с профессиональным праздником

10:39, 25 октября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин от имени депутатов и от себя лично поздравил автомобилистов региона с праздником. Об этом ПАИ сообщили в региональном Заксобрании.

«В последнее воскресенье октября по доброй традиции мы отмечаем День автомобилиста. Праздник давно вышел за рамки сугубо профессиональной даты. Сегодня это день каждого, кто садится за руль, но главные слова благодарности мы адресуем тем, для кого управление транспортом – ежедневный труд и огромная ответственность», – отметил спикер.

Борис Елкин подчеркнул, что Псковская область – территория больших расстояний, а по количеству сельских населённых пунктов регион один из первых в стране. Поэтому автомобильный транспорт в области выполняет особую функцию. Не случайно подавляющее большинство автобусных маршрутов признано социально значимыми. Именно работники отрасли каждый день гарантируют, что дети добираются до школ, пациенты – до больниц, а жители глубинки – до магазинов и социальных учреждений.

Спикер пожелал автомобилистам «зелёного света» не только на перекрёстках, но и на всех жизненных поворотах, а также крепкого здоровья и благополучия.