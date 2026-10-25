Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутаты Заксобрания Псковской области поздравили автомобилистов с профессиональным праздником

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин от имени депутатов и от себя лично поздравил автомобилистов региона с праздником. Об этом ПАИ сообщили в региональном Заксобрании.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

«В последнее воскресенье октября по доброй традиции мы отмечаем День автомобилиста. Праздник давно вышел за рамки сугубо профессиональной даты. Сегодня это день каждого, кто садится за руль, но главные слова благодарности мы адресуем тем, для кого управление транспортом – ежедневный труд и огромная ответственность», – отметил спикер.

Борис Елкин подчеркнул, что Псковская область – территория больших расстояний, а по количеству сельских населённых пунктов регион один из первых в стране. Поэтому автомобильный транспорт в области выполняет особую функцию. Не случайно подавляющее большинство автобусных маршрутов признано социально значимыми. Именно работники отрасли каждый день гарантируют, что дети добираются до школ, пациенты – до больниц, а жители глубинки – до магазинов и социальных учреждений.

Спикер пожелал автомобилистам «зелёного света» не только на перекрёстках, но и на всех жизненных поворотах, а также крепкого здоровья и благополучия.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

25 октября 2026

Депутаты Заксобрания Псковской области поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
25 октября 2026

Псковичей приглашают проверить знания на международной акция «Большой этнографический диктант»
25 октября 2026

Борис Елкин поздравил таможенников Псковской области с профессиональным праздником
25 октября 2026

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в России
25 октября 2026

Эксперты раскрыли, кому чаще всего звонят мошенники
25 октября 2026

День таможенника Российской Федерации отмечают 25 октября
24 октября 2026

Великолучане провели субботник в будущем Доме молодёжи
24 октября 2026

Почему невозможно полностью удалить данные из интернета, объяснил эксперт

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...