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Псковичей приглашают проверить знания на международной акция «Большой этнографический диктант»

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт во всех регионах России и в зарубежных странах с 3 по 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: ПАИ

Впервые диктант провели в 2016 году по инициативе Министерства национальной политики Удмуртской Республики и активной молодёжи Удмуртии.

Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания подготовлены в виде теста и включают 30 общефедеральных вопросов. Участником может стать любой жители России и зарубежных стран.

На выполнение заданий отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100.

Цель акции – оценка уровня этнографической грамотности граждан и их знаний о народах, проживающих на территории России, а также привлечение внимания общественности к необходимости формирования эффективных инструментов для поддержания межнационального мира и согласия в многонациональной стране.

Чтобы стать участником, нужно с 3 по 12 ноября зайти на сайт мирэтно.рф, нажать кнопку «Пройти диктант», заполнить контактные данные и ответить на 30 вопросов. После этого можно скачать сертификат участника. В онлайн-формате сертификат будет доступен на сайте мирэтно.рф по кнопке «Скачать сертификат» с 6 ноября.

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