Ремонт Дома молодёжи «Родина» в Великих Луках завершат в декабре

11:15, 25 октября 2026, ПАИ

Ремонт Дома молодёжи «Родина» в Великих Луках выходит на финишную прямую, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Команда «молодёжки» подготовила новый видеоролик о проекте «Стройка Молодых». В нём показали обновлённый фасад здания и рассказали, как продвигаются работы внутри.

Глава региона отметил, что в «Родине» создаётся современное пространство для юных великолучан – место, где можно встречаться, общаться, учиться, развиваться и запускать собственные проекты.

После обновления здесь откроются просторный холл, зона для молодых предпринимателей, уютный актовый зал, площадки для личностного роста и творчества. Для ребят, которые интересуются музыкой, заработает современная студия звукозаписи. На её базе планируют запустить школу диджеинга.

Михаил Ведерников подчеркнул, что завершить работы и открыть обновлённы Дом молодёжи планируется в декабре этого года.

Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».