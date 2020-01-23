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Культура

Названы лучшие актриса и актер года в России

Лучшей актрисой 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» стала Виктория Мирошниченко за роль в фильме «Дылда». Об этом пишет РИА Новости. Церемония награждения началась вечером в пятницу в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

За звание лучшей актрисы также боролись Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»).

Фильм «Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Премьера киноленты состоялась 16 мая 2019-го на Каннском кинофестивале. Позднее режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии журнала Forbes, а фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».

Лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» стал Александр Петров за роль в фильме «Текст».

За звание лучшего актера боролись Юрий Борисов, исполнивший главную роль в кинокартине «Бык», и Александр Петров за два фильма — «Текст» и «Т-34».

Главный герой «Текста» — студент первого курса филологического факультета МГУ. Молодой человек по имени Илья попадает в тюрьму из-за того, что ему подкидывают наркотики. Спустя семь лет он выходит на свободу, возвращается в родной город, но к тому времени умирает его мать, лучший друг юности занят своей жизнью, девушка, с которой Илья встречался до ареста, уходит к другому.

«Золотой орел» вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России.

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