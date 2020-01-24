Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

09:26, 25 января 2020, ПАИ

Россияне заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в парном катании. Турнир проходит в австрийском Граце, сообщает ТАСС.

Так, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место. Спортсмены набрали в сумме 234,58 балла (82,34 в короткой программе и 152,24 - в произвольной).

«Серебро» завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они показали результат 208,64 балла (73,5 в короткой программе и 135,14 - в произвольной). Бронзовыми призерами стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые всего набрали 206,53 балла (74,92 в короткой программе и 131,61 - в произвольной).