Более 20 заявок поступило на февральские музейные чтения памяти Гейченко в «Михайловском»

14:07, 25 января 2020, ПАИ

Более двадцати заявок на участие в работе XXIII февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «Друзья святых пенатов» в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» получили на сегодняшний день организаторы традиционной конференции. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

По её словам, о своём желании выступить перед жителями и гостями Святогорья сообщили исследователи литературы и культуры, музейные работники, педагоги, другие специалисты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова и Псковской области, а также из Литвы.

Мировое музейное сообщество на конференции, как планируется, будут представлять сотрудники всероссийского музея А. С. Пушкина (Мойка, 12, Санкт-Петербург), историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» (Московская область), Литературного музея А. С. Пушкина (Вильнюс), Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына (Москва), Опочецкого краеведческого музея, музея «История Новоржевского края» (филиал Псково-Изборского музея-заповедника), собственно музея-заповедника «Михайловское».

Темы докладов, сообщений и презентаций, которые планируется заслушать и обсудить на чтениях, разнообразны — от воспоминаний о С. С. Гейченко до презентации новых музейных проектов, от практических вопросов до искусствоведческих изысканий. Так, среди тем, заявленных для выступлений, есть, например, обзор «Ландшафты Пушкиногорья: проблемы музейного освоения». Исследователи из государственного института русского языка имени А. С. Пушкина представят на конференции два литературоведческих сообщения: Молитвенный дискурс усадебного текста А. С. Пушкина: стихотворение «Домовому» и «Образ Пушкинского заповедника в русской литературе XX века». Планируется, что в ходе нескольких выступлений в научный оборот будут введены архивные материалы, касающиеся псковских фамилий и усадеб.

Заявки от потенциальных участников февральских музейных чтений «Друзья святых пенатов» в «Михайловском» будут принимать до конца января здесь>>>. Пленарные заседания по традиции приурочены к годовщинам со дня рождения и к именинам первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», легендарного музейщика С. С. Гейченко и запланированы на 13 и 14 февраля. Для слушателей вход в зал заседаний свободный.