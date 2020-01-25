Определен подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове

14:39, 25 января 2020, ПАИ

В Пскове ремонтом Рижского проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной займется ООО «Дорстройсервис». Эта компания выиграла торги по определению подрядчика для ремонтных работ. Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.

ООО «Дорстройсервис» стал единственным участником торгов. Заявку компании признали соответствующей всем требованиям. Теперь с организацией будет заключен договор на выполнение работ, стоимость которых составит 94,5 млн рублей.

Ремонт затронет участок Рижского проспекта длинной 2,3 километра. Подрядчику предстоит провести фрезерование асфальтового покрытия, поменять бордюры, тротуарную плитку и барьерные ограждения. Рабочие также установят тактильную плитку в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, восстановят зеленую зону и нанесут дорожную разметку термопластиком.

Ремонт будет проведен за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершение ремонтных работ запланировано на 28 августа.