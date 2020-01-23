Пожуй свинца: «Плохие парни навсегда» – Уилл Смит и Мартин Лоуренс не спешат на пенсию

16:31, 25 января 2020, ПАИ

В прокате «Плохие парни навсегда» – сиквел культовой искрящей франшизы Майкла Бэя о двух копах из солнечного Майами, стоящих на страже порядка вот уже практически в течение 25 лет. Муслим Камалов рассказывает о том, чем смог удивить бельгийский дуэт постановщиков Билаль Фалла и Адиль Эль Арби, которым доверил продолжение культового боевика продюсер всея Голливуда Джерри Брукхаймер.

Детективы Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и Майк Лоури (Уилл Смит) продираются через тесный Майами на синеньком Porsche, правда, они не гонятся за бандитами, а всего лишь спешат в больницу: у Бернетта родился внук. Некогда первоклассный флоридский коп превратился в заплывшего деда и теперь планирует уйти на покой разгадывать сканворды, ну а Лоури все еще заряжен на борьбу с преступностью, а поэтому рвет на себе рубашки и на пенсию вовсе не собирается.

Примерно в это же время из мексиканской тюрьмы совершает дерзкий побег Изабель Аретас (Кейт дель Кастильо) – вдова крупнейшего наркобарона, мечтающая отомстить за развал собственной семьи всем полицейским, кто был четверть века назад к этому причастен. И, естественно, в длиннющем списке не случайно оказывается Майк Лоури.

Сиквел «Плохих парней» – дебюта Майкла Бэя, пожалуй, самого жаркого (как в плане погодных условий, так и экшена) блокбастера середины 90-х, в свое время полностью раскрывший одновременно режиссерский и актерский таланты, – был, естественно, неизбежен. Эпоха кризиса идей и сиквелов-приквелов-ремейков давит сверху с немыслимой силой, поэтому реанимационная идея Джерри Брукхаймера «а не стряхнуть ли нам пыль с еще одной богом забытой франшизы» не кажется сегодня настолько удивительной. Еще одна совсем не поражающая в этой производственной истории вещь заключается в решении доверить постановку сиквела двум молодым и еще пока не замеченным как в голливудских цехах, так и на народном радаре бельгийцам Фалле и Арби.

«Плохие парни» в их постановке не то, чтобы сильно пострадали. Но и сказать, что культовый блокбастер хоть как-то сдвинулся в более оригинальную сторону – тоже сложно. Фильм всего лишь выполняет обязательную, крайне типичную программу современного сиквела: рутинный конфликт двух закадычных друзей-братьев, где все еще бодрый и инфантильный уламывает другого «в последний раз» помочь ему разобраться с негодяями, а тот мыслит более рационально и мудро, отказывая напарнику; зло в виде типовой мексиканской наркомафии, во главе которой стоит жестокая женщина средних лет и ее сынишка – им, естественно, по воле сценаристов, поручено отомстить главным героям за все плохое, что с ними приключилось в прошлом. Настигает оно плохих парней так же внезапно, как и неминуемая старость. Все это, скажем так, базовый сценарный набор для сиквела, отдающего уже немного нафталином и немного откровенной бэйевщиной. Впрочем, эти вещи уже давно крепко связаны между собой.

Бельгийцы по-пенсионерски, мучительно долго для динамичного боевика раскачивают сюжет на волнах примитивных баянистых скетчей, связанных с персонажем Лоуренса, где он, пребывая в восторге от долгожданного выхода в отставку, стебется над героем Смита и пытается всеми силами доказать ему, что семейная жизнь в кресле перед ящиком и со стаканом киселя в руке – райская. Лоури же не поддается своему досрочно постаревшему другу, в нем еще есть порох и его срочно нужно куда-то растратить, например, на поиски мексиканца, что пытался его прикончить на улице. На этом весьма нестабильном топливе, которое заставляет фильм проваливаться в худшие моменты в какую-то старческую пародию «Плохих парней», и едет примерно треть картины. Двигаться с почти уже мертвой точки фильму успешно помогает экшен: темп резко возрастает, сюжет приобретает необходимую остроту, ну а диалоги, наконец-то, наполняются весом и вполне себе неплохим юмором. Разрядкой в такие моменты у Фаллы и Арби служат монотонные и через чур драматично-пафосные сцены, где герой Смита пытается одновременно рассказать об ошибках прошлого и постичь смысл существования, в итоге чего по его наполненными слезами глазам создается ощущение, что еще чуть-чуть и он преисполнится в познании.

Новые «Плохие парни» с 90-х и нулевых не сильно продвинулись как в плане истории, так и стиля: это по всем современным законам ностальгического боевика старомодный бадди-муви, где последняя треть сюжета сначала внушает надежду на все же достойно выполненный блокбастер в лучших традициях «Bad Boys», а через несколько минут безжалостно хоронит все максимально идиотским финальным твистом. Кульминационная битва в Мехико, ставки на которую, как обычно, были космическими, могла быть поставлена и тем более снята с чуть большим усердием, изобретательностью и с минимальным операторским (режиссерским) выпендрежем. Ну а в итоге у дуэта амбициозных бельгийцев получился некий ядерный микс: «форсажность» вперемешку с постоянным визуальным поклонением Майклу Бэю – такой проходной эпизод необязательного сериала о копах с примитивным (а порой нелепым) сюжетом. Впрочем, в одном все же можно быть уверенным – эти олдскульные «Плохие парни» так или иначе заставят вас дойти до кинотеатра одним ленивым воскресеньем, а вот вернуться в душный Майами 2020-го второй раз – уже вряд ли.