Фура съехала в кювет и чуть не врезалась в дом в Островском районе

16:30, 25 января 2020, ПАИ

В Островском районе на местной дороге возле деревни Задорожье грузовой автомобиль съехал в кювет и чуть не опрокинулся на жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла в 11:04. Водитель грузовика не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате фура «наклонилась» над домом, но столкновения с постройкой не было.

Пострадавших нет, добавили в региональном ведомстве. «На время устранения аварии до 13:00 было заблокировано движение по участку. Машину вытянули специалисты, после чего автомобилист отправился дальше в путь. Сейчас дорога открыта для движения», - пояснили в пресс-службе.