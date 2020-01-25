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Общество

ФОТОФАКТ: Малую архитектурную форму испортили вандалы в Пскове

Фото из группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове на площади Победы неизвестные испортили малую архитектурную форму – конструкцию, предназначенную для более комфортной остановки пешеходов, в частности людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста обратилась к мужчинам Пскова, чтобы те починили конструкцию, которую испортили неизвестные. Однако на призыв женщины никто не откликнулся.

Данные конструкции были установлены в Пскове к Ганзейским дням. Однако не все жители города понимают, для чего они нужны. Одни считают, что на данные конструкции могут опереться в ходе прогулки люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Другие считают, что эти конструкции - декоративные летние стенды для подвесных цветочных горшков. А некоторые горожане шутят, что данные конструкции – «недостроенные скамейки».

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