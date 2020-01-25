Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента

17:25, 25 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил студентов региона с Днём российского студенчества - Татьяниным днем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона подчеркнул, что во всех ключевых проектах Псковской области основная ставка делается на студентов и молодых специалистов, на их активность, инициативу и способности. Он также отметил, что в настоящий момент региональные власти обсуждают с крупными инвесторами возможность запуска новых программ обучения в вузах. «В здравоохранении каждый район Псковской области рассчитывает на своих целевиков. Двигателем изменений в социальной сфере также являются молодые волонтёры и добровольцы, которые показывают совершенно новые подходы и отношение к труду», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что все решения региональных властей принимаются с расчётом на то, чтобы псковские студенты чувствовали востребованность и могли реализовать свой потенциал на родной земле. «И наоборот: только с вашим участием можно рассчитывать на качественные и долгосрочные изменения», - обратился губернатор к студентам.

Глава региона подчеркнул, что верит в псковских студентов. «Вы принимаете участие во всех международных мероприятиях России и Псковской области, работаете по программам сотрудничества с зарубежными вузами, уверенно побеждаете в федеральных и региональных грантовых конкурсах», - заметил он.

Михаил Ведерников пожелал псковским студентам всегда сохранять активность и стремление к созидательной работе. «Ваше неравнодушие, искренность и любовь к родной земле – главные факторы развития Псковской области», - подчеркнул губернатор и пожелал псковским студентам удачи на жизненном пути.