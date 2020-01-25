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Общество

200 пригласительных билетов на катание в Ледовом дворце получили псковские студенты

25 декабря в День студента Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» вручила 200 пригласительных билетов студентам на катание в Ледовом дворце, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

Также единороссы вручили сладкие призы победителям интеллектуальной игры на мероприятии «День студента-2020», которое организовал ПсковГУ. В этом мероприятии также поучаствовали депутаты фракции «Единой России» в областном Собрании и городской думе Лидия Драгунова и Сергей Мусиенко, исполнительный секретарь местного отделения партии Виктор Рязанцев.

«Студенчество – лучший период в жизни. Пусть учеба дается вам легко, экзамены сдаются быстро, а знания будут твёрдыми. Направляйте весь свой энтузиазм в нужное русло, уверенно следуйте за мечтой и достигайте больших успехов», - пожелали единороссы псковским студентам. 

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