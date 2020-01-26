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Общество

Дождь прогнозируется в Псковской области 27 января

Фото с сайта fotokto.ru

27 января в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области: 0…+5 градусов.

28 января ожидается пасмурная погода, ночью и днем +2...+4 градуса, ветер южный, умеренный. 29 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, пройдёт небольшой дождь. Ночью и днем термометры покажут +2...+4 градуса, ветер юго-восточный. 30 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем +1...+3 градуса, ветер слабый. 31 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем 0...+2 градуса, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

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