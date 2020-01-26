Книга с репортажем из Псковской области вошла в список рекомендованных к прочтению

14:01, 26 января 2020, ПАИ

Книга корреспондента «Новой газеты» Елены Рачевой «Волчье место» с репортажем из Псковской области вошла в список семи книг современных российских писательниц, рекомендованных к прочтению. Список специально для журнала ELLE составили сотрудники Центра Вознесенского.

«Мрачноватые истории из жизни российской глубинки — не новый жанр, но у корреспондента «Новой Газеты» Еленой Рачевой получается придать им особую живость и даже некоторую анекдотичность. Сборник репортажей со всех концов страны — о том, как песок заметает дома в заполярном селе, волки атакуют людей в Псковской области, челябинцы гадают о челябинском метеорите, а местные жители растаскивают на части остатки космического аппарата Гагарина — рассказывает вроде бы о невеселых вещах, но все эти сюжеты объединяет одно: они о местах, которые покинула большая история, но где между тем продолжается жизнь», - сообщается в аннотации к изданию.

Также читателям рекомендуют ознакомиться с книгой Марии Степановой «Старый мир. Починка жизни», Татьяны Замировской «Земля случайных чисел», Елены Костылевой «День», Маргариты Хемлин «Искальщик», Оксаны Васякиной «Ветер ярости» и Людмилы Улицкой «О теле души».