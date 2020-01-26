Экс-президент Латвии выступил против притеснения русского языка

15:26, 26 января 2020, ПАИ

Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, возглавлявший страну с 2011 по 2015 год, выступил против притеснения языков в республике. В интервью изданию Neatkarīgā Rīta политик заявил, что ни люди, ни язык не являются врагами, пишет газета «Известия».

«Можно спорить о системе, но не о народе. По-моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — отметил Андрис Берзиньш.

Он подчеркнул, что ни в одной стране не борются с языками, а латышам и вовсе стоит воспользоваться знанием нескольких языков. «Необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, — латышский, русский, немецкий, английский», — добавил он.

В Латвии проживают около 2 млн человек, 40% из них - русскоговорящие.