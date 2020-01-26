Президент Эстонии призвала гордиться русским адмиралом

16:50, 26 января 2020, ПАИ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала соотечественников гордиться тем, что российский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен родился на территории страны, пишет газета «Известия».

Кальюлайд напомнила, что Беллинсгаузен родился на острове Эзель. До 1710 года он был шведским, а после Северной войны вошел в состав Российской империи, а сейчас входит в состав Эстонии (современное название острова — Сааремаа). «Он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим», — заявила президент.

Фаддей Беллинсгаузен (имя при рождении — Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллинсгаузен) родился в 1778 году, окончил Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1819–1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию. 16 (28 по новому стилю) января 1820 года мореплаватели совершили открытие Антарктиды. Ледник, который они увидели первым, сейчас носит имя Беллинсгаузена.