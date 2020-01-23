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Культура

Псковский библиотеатр организует встречу в честь 160-летия со дня рождения Чехова

29 января в 15:00 в проектном офисе «Команды 2018» на улице Некрасова, 19 библиотеатр «Прямая речь» проведёт литературно-художественную программу «Антон Чехов. Писатель. Доктор. Человек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

В основе композиции - фрагменты художественных произведений, письма писателя; литературоведческие исследования, эссе.

В программе примут участие актёры Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Автор и ведущая программы - руководитель регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки Нина Яковлева.

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