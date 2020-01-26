Рак может быть заразным

17:31, 26 января 2020, ПАИ

Ученые из Канады предположили, что рак может быть заразным, отмечается в исследовании, опубликованном на немецком портале wize.life.

В исследовании предполагается, что некоторые другие неинфекционные болезни также могут передаваться от человека к человеку. Например, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Ученые объяснили гипотезу возможностью передачи микробиома (микрофлоры) — совокупности триллионов микроорганизмов, которые содержатся в теле человека, в том числе на коже и во внутренних органах. В микробиом входят бактерии, грибки и вирусы. Микробиом может передаваться другим организмам при контакте или нахождении в одном помещении.

Также ученые обнаружили сходство микрофлоры кишечников супругов, проживающих вместе. Микробиом больных людей они сравнили со здоровым и выявили существенные изменения в нездоровой микрофлоре. Еще один вывод, который сделали специалисты: модифицированный микробиом может вызвать заболевания в здоровом теле. Они провели эксперимент с мышами и перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате здоровая мышь набрала вес.

Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет сердечно-сосудистые заболевания и рак как «неинфекционные». Предполагается, что их вызывает генетическая предрасположенность, образ жизни и факторы окружающей среды.