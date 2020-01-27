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Общество

Цены на йод резко выросли в России

В России за прошлый год йод подорожал в среднем на 25-29%, а цены отдельных марок возросли до 64%. Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные единой межведомственной информационной системы.

В декабре 2018 года аптеки продавали йод по 14 рублей, а через год – уже по 18 рублей. Отмечается, что это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в стране.

В Федеральном антимонопольном агентстве отметили, что йод не является жизненно важным и необходимым лекарственным препаратом, поэтому государство не имеет право регулировать цены на него.

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