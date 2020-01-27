Цены на йод резко выросли в России

09:09, 27 января 2020, ПАИ

В России за прошлый год йод подорожал в среднем на 25-29%, а цены отдельных марок возросли до 64%. Такие показатели объясняются ростом дефицита препарата, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные единой межведомственной информационной системы.

В декабре 2018 года аптеки продавали йод по 14 рублей, а через год – уже по 18 рублей. Отмечается, что это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в стране.

В Федеральном антимонопольном агентстве отметили, что йод не является жизненно важным и необходимым лекарственным препаратом, поэтому государство не имеет право регулировать цены на него.