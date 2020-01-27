C 28 января в Пскове изменятся маршрут и расписание автобуса №30
C 28 января в Пскове изменятся маршрут движения и расписание автобуса №30, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Автобус будет ходить по Рижскому проспекту и улице Рокоссовского в сторону остановки «улица Рокоссовского» через остановки «улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон».
Ранее сообщалось, что движение автобуса №30 планируется перенести с Рижского проспекта на улицу Коммунальную.