Мужчина сгорел в своем доме в Невельском районе

09:51, 27 января 2020, ПАИ

61-летний мужчина погиб в результате пожара в доме в деревне Усть-Долыссы Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть 25 января в 7:57. Дом размером 9х10 метров сгорел полностью, на месте пожара был обнаружен погибшим собственник жилища. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли четыре хозяйственные постройки.

В тот же день в 22:26 горела баня на улице Московской в Новосокольниках. Из-за нарушения правил эксплуатации печи выгорело потолочное перекрытие строения площадью 2 квадратных метра.

Еще одна баня сгорела 26 января в 2:47 в деревне Шопорево Опочецкого района. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Пожарные спасли баню и гараж.

В 19:00 садоводческом товариществе «Здоровье» Гдовского района сгорел дачный дом размером 9х6 метров в результате короткого замыкания электропроводки на вводе в дом. Удалось спасти от огня гараж и летнюю кухню.