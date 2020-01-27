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Общество

За скрутку пробега автомобилей предложили наказывать в России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предлагает ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Обсуждение этой инициативы в Госдуме может состояться уже в феврале, пишет газета «Известия».

В ассоциации считают, что за скрутку пробега у подержанных машин физические лица следует штрафовать на 300 тысяч рублей, юридические лица – на 1 млн рублей. При этом заместитель главы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести более суровое наказание - вплоть до уголовного, как в США. Он пояснил, что этот вопрос будут обсуждать с ГИБДД после появления текста законопроекта, который планируется разработать до конца 2020 года.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в России от 10 до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 млн имеют скорректированные данные по километражу. Однако пока ввести ответственность за скрутку счетчика пробега нереально, считает глава ассоциации Олег Моисеев.

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