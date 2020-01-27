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Общество

Американские геймеры оценили стратегию «Партизаны 1941», действие которой развернется в Псковской области

Партизаны 1941 © Alter Games

Демо-версию тактической стратегии на PC «Партизаны 1941», действие которой развернется в Псковской области, представили на январской выставке PAX South 2020 в Сан-Антонио (США), сообщается в аккаунте разработчиков Alter Games в социальной сети «ВКонтакте».

Партизаны 1941 © Alter Games

Игроку предстоит окунуться в события, которые охватывают осень 1941 года и начало 1942 года. При этом действия игры, посвященной советским партизанам времен Великой Отечественной войны, не повторяют судьбу конкретных людей и оставляют место для художественного вымысла.

Партизаны 1941 © Alter Games

Команда Alter Games в демо-версии игры добработала искусственный интеллект, а также переработала систему навыков, скорректировала баланс и доработала многие игровые моменты. «К примеру, теперь камень постоянно доступен игроку, чтобы отвлекать внимание врагов, а маскирующийся под местных Санёк умеет отвлекать внимание немцев», — рассказали разработчики.

Партизаны 1941 © Alter Games

Отмечается, что американские геймеры оценили сочетание стелса и боя. «Отдельный восторг вызвала возможность использовать спецдействия, например, спрятать труп противника в деревенском туалете», — пояснили в Alter Games.

Партизаны 1941 © Alter Games

«Мы очень довольны выставкой. Ваши отзывы, то, с каким теплом и энтузиазмом люди встречают проект, согревает наши сердца», — добавили разработчики.

Партизаны 1941 © Alter Games

В команду Alter Games входят ветераны российской разработки игр, работавших в компаниях AllodsTeam (серия «Аллоды»), Nival Interaсtive (серия «Блицкриг» и Heroes of Might and Magic V), Skyriver Studios (серия «Механоиды») и других.

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