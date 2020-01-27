20 человек окажутся на скамье подсудимых за организацию договорных матчей в Белоруссии

10:58, 27 января 2020, ПАИ

Генпрокуратура Белоруссии направила в Минский городской суд уголовное дело по обвинению 20 человек в организации договорных матчей по футболу и волейболу с февраля 2017 года по январь 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности установлены факты 15 подкупов участников профессиональных турниров, а также одна попытка подкупа и 12 фактов мошеннических хищений денежных средств букмекерских контор. Двое обвиняются в передаче денег футболистам и волейболистам, которые, в свою очередь, приняли вознаграждение за обеспечение заранее оговоренных результатов.

По результатам проверки в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения и согласились с квалификацией действий обвиняемых.