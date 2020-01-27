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Общество

Забор вокруг новосокольнической школы установили по требованию прокурора

В Новосокольническом районе прокуратура обязала администрации муниципалитета и Насвинской средней школы установить забор по периметру образовательного учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства территория образовательного учреждения не огорожена забором, что способствует свободному проезду транспорта и несанкционированному доступу граждан на территорию школы.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Новосокольнического района и образовательного учреждения оградить территорию участка школы. Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время решение суда исполнено, территория Насвинской школы по периметру огорожена металлическим забором.

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