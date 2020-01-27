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Общество

Правительство расширило перечень предоставляемых МФЦ услуг

Перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах расширен.  Теперь там будут предоставлять сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счёте. Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе кабинета министров.

Таким образом, россияне смогут получать сведения о своей трудовой деятельности не только в органах Пенсионного фонда РФ, но и в МФЦ.

Ранее в многофункциональном центре Псковской области появилась дополнительная возможность по оформлению двух видов лицензий. Предприниматели теперь могут подать документы на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, а также заготовку, хранение, переработку и реализацию цветных металлов. Ранее для этого необходимо было ехать в областной центр. Теперь между органом исполнительной власти и МФЦ налажено электронное взаимодействие.

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