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Общество

Более 46 млн рублей направят на ремонт дороги Струги Красные — Ляды в 2020 году

4,173 километра автодороги Струги Красные — Ляды в Стругокрасненском районе (на участке км 1+200 – км 5+373) отремонтируют в 2020 году. Соответствующую аукционную документацию разместили на сайте госзакупок 24 января.

Подрядчику предстоит восстановить транспортно-эксплуатационное состояние дороги. Кроме этого, рабочие установят оцинкованные барьерные ограждения, а срез устаревшего асфальта произведут методом холодного фрезерования с применением импортных фрез. Разметку поверх нового асфальтобетонного покрытия нанесут термопластиком. Также установят автопавильон закрытого типа, скамью и урну.

На эти цели, согласно начальной цене, планируется направить 46 млн 465 тысяч 724 рубля. Ремонт дороги предстоит закончить до 14 августа. Заявки для участия в аукционе принимаются до 4 февраля.

Работы по ремонту дорожного полотна пройдут в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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