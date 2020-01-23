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Ограбившую 85-летнюю пенсионерку девушку задержали в Гдовском районе

Ограбившую 85-летнюю пенсионерку 29-летнюю девушку задержали в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 24 января в поселке Смуравьево-2 в дом к местной жительнице зашла ее знакомая. Она стала требовать денег у пожилой хозяйки. «Раньше старушка одалживала ей деньги, но на этот раз отказала. После этого гостья с применением насилия похитила из кошелька пожилой женщины 800 рублей и скрылась», - рассказали в полиции.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району задержали подозреваемую по «горячим следам». Выяснилось, что девушка, ведущая антиобщественный образ жизни, собиралась уехать в Ленинградскую область. Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело. Также фигурантка подозревается в мошенничестве, совершенном в отношении ее знакомой, с банковской карты которой были похищены деньги.

В отношении подозреваемой по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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