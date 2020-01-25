Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Санкт-Петербурге
Трое великолучан выиграли медали на турнире по самбо в Санкт-Петербурге на призы заслуженного тренера России Александра Амирова.
Как сообщает портал «Псковский спорт», соревнования завершились 26 января. От Псковской области в них участвовала команда великолукских самбистов.
По итогам соревнований великолучанин Филипп Фатькин завоевал «серебро» в категории свыше 46 килограммов. Его коллеги Семён Коновалов и Назар Васильев выиграли бронзовые медали в категориях до 40 килограммов и свыше 46 килограммов соответственно.