Около миллиона рублей сэкономили заказчики Псковской области благодаря «Порталу поставщиков»

12:31, 27 января 2020, ПАИ

Благодаря использованию автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» в 2019 году заказчикам Псковской области удалось сэкономить около миллиона рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, всего за прошлый год было заключено около 300 контрактов на общую сумму более 33,6 млн рублей.

С 12 июля 2019 года все государственные учреждения Псковской области осуществляют закупки товаров, работ и услуг с использованием Портала поставщиков. Ранее малые закупки производились напрямую у единственного поставщика без торгов, что не давало возможность экономить средства.

В конце прошлого года Псковская область была отмечена «Премией Рунета — 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Нашему региону был вручен диплом по направлению «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков». Государственные учреждения Псковской области работают в сфере закупок в рамках соглашения, заключенного между губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.