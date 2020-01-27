Россияне стали меньше пить водку

14:41, 27 января 2020, ПАИ

В прошлом году россияне купили 71 млн декалитров водки. Это на 0,6% меньше, чем в 2018 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на национальный союз защиты прав потребителей.

В то же время в России на 1,9% выросло количество проданного вина. За 2019 год россияне купили 50,6 млн декалитров этого напитка. Также за год на 0,4% увеличились продажи шампанского (до 16,2 млн декалитров) и коньяка – на 4,4% (до 11,8 млн декалитров).

Всего за прошлый год в России были проданы 211,5 млн декалитров алкоголя без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это на 0,6% больше, чем в 2018 году.