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Общество

Более 600 дополнительных мест открылись в детсадах Пскова в прошлом году

В прошлом году в Пскове были построены два новых детсада на 270 мест каждый и пристройка на 80 мест. Благодаря этому в городе были созданы 620 дополнительных мест для детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление строительства и капремонта администрации Пскова, данные постройки были выполнены в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Детский сад «Ягодка» был построен на улице Балтийской, 11б. В нем созданы 12 групп, 4 из которых - ясельные. Детсад сможет принимать детей с ограниченными возможностями здоровья и способствовать их социализации. Всего на строительство дошкольного учреждения из федерального бюджета были выделены 179 млн рублей.

Аналогичный проект был реализован на улице Звездной, 17б. Детский сад №5 «Академия детства» также рассчитан на 270 детей, включая 80 ясельных.

А на улице Народной, 51а к детсаду №44 «Снегирек» была построена пристройка на 80 ясельных мест. На эти работы из федерального бюджета выделены порядка 89 млн рублей.

Все дошкольные учреждения оборудованы многофункциональной мебелью и прогрессивным мобильным оборудованием. Это позволит соблюсти все стандарты и инновационные направления современного образования. Кроме того, на оснащение трёх учреждений инвентарем, постельным бельем и мягкими игрушками из бюджета Пскова дополнительно направлены 16 млн рублей.

На все три учреждения уже получены разрешения на ввод в эксплуатацию.

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