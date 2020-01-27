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Общество

Скейт-парк на острове Дятлинка в Великих Луках реконструируют

В Великих Луках пройдет реконструкция скейт-парка, расположенного на острове Дятлинка. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила юрист великолукской спортивной школы «Экспресс» Олеся Виноградова.

По её словам, будет создан проект реконструкции скейт-парка на острове Дятлинка, организация, которая займётся этой работой уже определена. «Проект планируется разработать до июня 2020 года. Деньги на разработку выделены, сроки начала строительства будут зависеть от скорости прохождения Государственной экспертизы проектной документации», - отметила Олеся Виноградова.

Скейт-парк на острове Дятлинка построен в 2012 году в рамках целевой муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта. На строительство площадки было выделено около 650 тысяч рублей.

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