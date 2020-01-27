Скончалась зампрокурора Пскова Марина Яковлева

16:12, 27 января 2020, ПАИ

Сотрудники прокуратуры Псковской области выразили соболезнования по случаю кончины заместителя прокурора Пскова, советника юстиции Марины Яковлевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Марину Яковлеву отличали исключительное трудолюбие и справедливость, организованность и исполнительность, доброта и внимание к окружающим. Добрая память о ней, её прекрасных деловых и человеческих качествах навсегда останется в сердцах, знавших её по работе и в жизни. Выражаем соболезнования и разделяем с родными, близкими и друзьями тяжесть невосполнимой утраты», - говорится в соболезновании.

Марина Яковлева ушла из жизни 26 января. Прощание с ней состоится 28 января в 12:45 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торга на улице Карла Маркса в Пскове.

Марина Яковлева долгие годы работала в прокуратуре, в последнее время она занимала должность заместителя прокурора Пскова. В частности, она курировала вопросы поддержания гособвинения в судах по уголовным делам и взаимодействия со средствами массовых информаций.