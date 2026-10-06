Дети псковских учителей получат преимущество при приёме в детсады и школы

13:43, 06 октября 2026, ПАИ

В Псковской области ввели дополнительные меры поддержки педагогов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Теперь дети учителей имеют право на первоочередной приём в детские сады региона, государственные школы по месту основной работы педагога, а также в государственные организации дополнительного образования областного подчинения.

Льгота действует весь период работы учителя по трудовому договору, причём стаж не имеет значения – воспользоваться ей смогут и молодые специалисты. Наличие других мер социальной поддержки также не влияет на право получить льготу.

Муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры для детей педагогов муниципальных школ и организаций дополнительного образования.

«В Псковской области мы последовательно обеспечиваем создание комфортных условий как для обучения и воспитания детей, так и для всесторонней поддержки самих педагогов. Эта работа, в том числе в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», будет продолжена», – подчеркнул Михаил Ведерников.