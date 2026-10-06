Дети псковских учителей получат преимущество при приёме в детсады и школы
В Псковской области ввели дополнительные меры поддержки педагогов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Теперь дети учителей имеют право на первоочередной приём в детские сады региона, государственные школы по месту основной работы педагога, а также в государственные организации дополнительного образования областного подчинения.
Льгота действует весь период работы учителя по трудовому договору, причём стаж не имеет значения – воспользоваться ей смогут и молодые специалисты. Наличие других мер социальной поддержки также не влияет на право получить льготу.
Муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры для детей педагогов муниципальных школ и организаций дополнительного образования.
«В Псковской области мы последовательно обеспечиваем создание комфортных условий как для обучения и воспитания детей, так и для всесторонней поддержки самих педагогов. Эта работа, в том числе в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», будет продолжена», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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