Псковский губернатор пожелал участникам студенческой «Вахты Памяти» поисковой удачи

13:10, 06 октября 2026, ПАИ

В Псковской области стартовала Межрегиональная экспедиция студенческих поисковых отрядов «XV Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт». В этом году её участниками стали 60 ребят из 23 регионов России: от Иркутской до Херсонской области, от Краснодарского края до Хабаровского, сообщил в своём канале в мессенджере MAX губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Поисковые работы будут проходить в окрестностях деревни Колотушино Дновского района. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался концентрационный лагерь для военнопленных и мирных жителей. Торжественное открытие экспедиции состоялось в городском парке города Дно на братском захоронении.

«Впереди у ребят – две недели работы. Желаю участникам экспедиции успехов и поисковой удачи», – написал губернатор.